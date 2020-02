Gasperini: “Abbiamo fatto meglio della Fiorentina ma è stata una partita difficile”

A margine della pesante vittoria contro la Fiorentina ha parlato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini.

Ecco una parte delle sue dichiarazioni.

“Sono tre punti importantissimi, chiave. Qui è un campo difficile: non vincevamo da 27 anni e sfidavamo una squadra in buona condizione. La partita non è stata facile, siamo anche andati sotto dopo aver mancato un paio di occasioni con Pasalic. Abbiamo fatto meglio della Fiorentina ma è stata difficile. Abbiamo insistito e creduto di poter vincere questa partita. Il clima qui l’ultima volta era esagerato: sfottò e insulti sono normali ma nel limite delle cose. Mi auguro che a Firenze si sostenga forte la propria squadra, preoccupandosi un po’ meno degli avversari”.

Sulla maglia in tribuna con scritto “Gasperini uno di noi”.

“Sicuramente è una bella presa in giro: non la indosso ma la metto da parte (sorride, ndr).

Foto: Twitter ufficiale Atalanta