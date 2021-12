Gasperini: “Abbiamo avuto frenesia e poca lucidità, quella contro il Villarreal era una gara alla portata”

Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Villarreal e la conseguente eliminazione dalla Champions League: “Purtroppo per lungo tempo non abbiamo centrato la partita, l’abbiamo compromessa, al di là del primo gol subito che in questo tipo di partite. Ci era successo anche con il Milan, loro avevano due risultati nella forma migliore. Poi abbiamo avuto dieci minuti buoni, ma abbiamo sbagliato sul piano tecnico e sul gioco. Avevamo frenesia e poca lucidità. Abbiamo compromesso la qualificazione, l’abbiamo capito dopo avere tolto la pressione, questa era una gara alla portata”.

FOTO: Twitter Atalanta