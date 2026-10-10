Gasperini: “Abbiamo 18 calciatori di movimento e ne giocheranno 16. Spero che il messaggio passi”

10/10/2026 | 14:11:44

Gian Piero Gasperini ha offerto altri spunti nella conferenza stampa alla vigilia di Como-Roma. “Gollini titolare? L’unico ad averlo fatto giocare con continuità sono io. È un ottimo secondo e ora avrà l’opportunità di giocare tante partite. Ai tempi dell’Atalanta era diventato anche il terzo portiere della Nazionale. Deve avere la fiducia di tutti, ma non è un portiere che mai ha giocato in carriera. Il Como merita gli elogi, è una squadra di valore. L’ambiente romano? Non devo portare nessuno dalla mia parte, semmai è il contrario. È la gente che contagia me e la squadra. Giocare in mezzo a questa passione credo che sia qualcosa di molto favorevole. De Roon sta bene, con un tour de force e sperando non ci siano altre defezioni sarà utile utilizzare tutti. Domani saremo in 18 di movimento più Gollini e di questi 18 ne giocheranno 16. Spero che questo messaggio di passi, mi auguro di non avere più degli infortuni come Svilar”.

Foto: X Roma