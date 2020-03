Gasperini: “A Bergamo situazione difficile, speriamo di rendere felice la gente. Evitiamo di subire gol”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Valencia: “Momento difficile a Bergamo? Sono due situazioni veramente diverse, siamo dispiaciuti di ciò che sta avvenendo, ma sappiamo l’importanza del risultato. Speriamo di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Ci sono delle condizioni a cui loro non sono abituati, ma nemmeno noi. Dobbiamo pensare a noi e fare la prestazione che ci consentirà di passare il turno”.

Quale sarà la posizione di Palomino? Come imposterà la partita?

“Ha già giocato in quella posizione (esterno nella difesa a tre, ndr). A volte si possono commettere errori, ma ha sempre dimostrato di essere un giocatore affidabile. Noi dobbiamo pensare alla gara nei 90′, dobbiamo essere pronti a tutto anche in caso di gol subito. Ho detto anche ai ragazzi che dobbiamo vederla come una partita di campionato, siamo venuti qui per cercare di fare risultato indipendentemente dai gol di vantaggio”.

Che spirito c’è all’interno dello spogliatoio?

“Siamo fortemente coinvolti, ci rendiamo conto che può essere una situazione pericolosa. Non c’è la stessa percezione qui a Valencia, la cosa è notevolmente diversa. Non so se dobbiamo pensare che abbiamo avuto un eccesso di zelo noi in Italia o meno, è una situazione complessa”.

Come è stata questa settimana a Zingonia?

“Abbiamo fatto dei buonissimi allenamenti, come tutti avrei preferito giocare. Abbiamo fatto una sola partita a Lecce, dopo Valencia dovevamo giocare anche con la Lazio. Non può essere un alibi, dopo la partita in casa eravamo all’apice dell’entusiasmo. Non so come arriveremo domani, ma avremo la concentrazione per poter cercare di passare il turno”.

