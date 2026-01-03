Gasperini: “Nove anni sono tanti. Partita da vincere, visti anche i risultati delle altre”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Dazn prima della sfida a Bergamo contro la “sua”Atalanta.

Queste le sue parole: “Cosa sta provando? “Sono entrato per la prima volta nell’altro spogliatoio, è una cosa diversa. 9 anni sono tanti, ho visto questo stadio crescere. Adesso siamo tutti concentrati su questa partita, importante visti anche i risultati delle altre squadre”.

Risultati tenendo sempre il bilancio in utile. “Credo che sia stata la cosa straordinaria dell’Atalanta, che è riuscita a crescere e a giocare per traguardi importanti in Italia e all’estero mantenendo sempre i bilanci in ordine”.

Gioca Rensch. “Ultimamente ha fatto molto bene, Wesley non è al meglio. Martedì giochiamo a Lecce, poi abbiamo veramente un tour de force e quindi è meglio così”.

L’Atalanta come va affrontata? “Cercheremo di affrontarla come abbiamo fatto in tutte le partite di campionato. Squadra forte, con una rosa completa e costruita per la Champions. Non guardiamo la classifica: so il valore dell’Atalanta, ma anche che vogliamo fare una partita di spessore”.

Foto: sito Roma