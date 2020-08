Gaspart: “Preferisco perdere Messi a zero fra un anno e non cederlo per meno di 700 milioni”

L’ex presidente del Barcellona che ha guidato il club dal 2000 al 2003, Joan Gaspart, ha parlato ai microfoni di Radio Marca circa l’addio di Lionel Messi dal Barça. Queste le parole: “Messi non può andarsene, partirà nel 2021. Ho letto il contratto ed è chiaro, la clausola si è esaurita a giugno e non si può tornare indietro. Preferisco che parta l’anno prossimo per zero che per meno di 700 milioni. Comanda il club. Non è una questione di soldi, ma c’è un contratto firmato. Amo molto Messi, ma amo di più il Barcellona. Capisco che ci siano pressioni, ma se sono il presidente del Barcellona non negozio un euro”.

Foto: twitter Barça