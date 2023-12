Gaspar (ds Arsenal): “Yildiz? Ci piace, ma trattare con Giuntoli è difficile”

Il Direttore Sportivo dell’Arsenal, Edu Gaspar, ha rilasciato queste dichiarazioni a The Mirror, su una possibile trattativa a gennaio con la Juventus, riferito chiaramente alle voci di mercato che portano il talento bianconero Yildiz: “Se ho parlato con Giuntoli per gennaio? No, lui è un tipo duro, troppo duro per me trattare con lui, Yildiz è un profilo molto interessante, certo che ci piace. Ma trattare con Giuntoli è davvero complesso. Non penso che la Juve voglia privarsi a poco di un talento importante”.

Foto: Instagram Yildiz