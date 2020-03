Gary Lineker: “Mio figlio ha presentato sintomi, starò anche io in isolamento”

L’ex-stella della Nazionale inglese, Gary Lineker, tramite il suo profilo Twitter ha annunciato che si metterà in auto-isolamento dopo che uno dei suoi figli ha presentato sintomi influenzali: “Sono in auto-isolamento con mio figlio George, che ha sintomi. – ha scritto l’ex-Tottenham e Barcellona – Non sono sintomi normali, ha completa perdita di senso del gusto e dell’olfatto. Stranamente questi sintomi non sono stati evidenziati molto. È quasi una settimana che è in questo stato e ha trascorso molto tempo con me. Io sono stato vigile, mi sono lavato le mani e sono stato a distanza, ma starò in isolamento.”

In self isolation as @GeorgeLineker has symptoms. They’re not the regular ones, but complete loss of sense of taste and smell. Odd these have not been pointed out much. Been nearly a week and has spent time at mine. I’ve been vigilant, hand washing/distancing but isolation it is.

— Gary Lineker (@GaryLineker) March 23, 2020