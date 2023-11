Garth Crooks duro su Nunez: “Invece che litigare con Guardiola dovrebbe chiedersi perchè non segna”

La sfida tra Liverpool e City in Premier League ha lasciato il campo non solo con un pareggio di 1-1, ma anche con emozioni scatenate fuori dal terreno di gioco. Al termine della partita, l’allenatore del Liverpool, Klopp, è dovuto intervenire per placare gli animi tra Nunez e l’allenatore del City, Pep Guardiola.

Quest’ultimi si sono scontrati in modo acceso vicino al tunnel degli spogliatoi, dando vita a una scenata che ha catturato l’attenzione di tutti. L’ex calciatore inglese Garth Crooks ha espresso il suo parere in merito alla vicenda senza risparmiare critiche nei confronti del calciatore uruguaiano.

Queste le sue parole riportate da BBC: “Nunez dovrebbe concentrarsi sul motivo per cui non riesce a segnare più gol, invece di litigare e sfogare le sue frustrazioni con il dirigente avversario perché è stato sostituito”.

Foto: Instagram Nunez