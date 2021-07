Luca Garritano è un esterno importante, soprattutto per la Serie B. La vicenda Chievo lo può portare a trovare presto una soluzione e probabilmente le offerte non mancheranno. Ma Garritano non è un obiettivo della Reggina: è stato accostato agli amaranto per via dei suoi recenti trascorsi con Aglietti, ma non ci sono margini.

Foto: sito uff Chievo