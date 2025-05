Garnacho: “Stagione di m***a. Ho giocato solo 20 minuti in finale, non so perché”

22/05/2025 | 11:40:54

Regna l’amarezza in casa del Manchester United dopo aver perso la finale di Europa League contro il Tottenham e la possibilità di salvare una stagione complicata. Alejandro Garnacho usa un altro termine per definire l’annata dei Red Devils, in zona mista: “E’ dura per tutti ora, è stata una stagione di merda nella quale abbiamo perso campionato e coppa, vediamo. Cosa non ha funzionato? Molte cose. Quando non fai gol, quando sembra che non puoi battere nessuno in campionato… Ho giocato tutte le partite di Europa League fino ad ora aiutando la squadra, poi arriva la finale e gioco solo 20 minuti. Non lo so”.

Foto: Instagram Garnacho