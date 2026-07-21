Garnacho, inserimento Aston Villa: è un pallino di Emery

21/07/2026 | 17:20:13

Alejandro Garnacho ha aspettato la proposta della Roma, che lo avrebbe preso soltanto in prestito, pronto per una nuova esperienza lontano dalla Premier. Ma adesso, come ha raccontato poco dopo le 16,30 David Ornstein per The Athletic, è uscito allo scoperto l’Aston Villa proponendo al Chelsea un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Garnacho è un pallino di Emery che lo aveva cercato in altre finestre di mercato e che adesso spera di coronare l’inseguimento.

Foto: Instagram Chelsea