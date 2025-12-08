Garnacho: “Il mio obiettivo era rimanere in Premier. Un futuro in Serie A? No, gioco nel campionato più bello, perché andare via?”

08/12/2025 | 20:30:09

Alejandro Garnacho, attaccante del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Io volevo rimanere in Premier League: penso che sia il campionato più bello del mondo. Sono veramente felice di essere qua”.

Quanto è stato determinante Fernandez? “Ho parlato con lui durante l’estate e mi ha aiutato molto. Voglio rendere grande il Chelsea e lavorare molto”.

Cosa le ha fatto scattare la tua cessione dallo United? “Nella vita bisogna anche cambiare per dimostrare che tipo di calciatore sei. Ho pensato che era la scelta giusta”.

Come si trova con Maresca? “Stiamo facendo bene e credo che con il tempo miglioreremo molto nelle prossime gare”. Ha qualche rimpianto per come sono andate le cose con il Manchester United? “No”.

Quanto sta migliorando Maresca il Chelsea? “E’ importante per noi difendere così come attaccare. Se continuo a difendere bene posso crescere ancora: quando perdo la palla devo essere sempre pronto a recuperarla. Maresca ci aiuta molto: abbiamo cominciato la stagione qualche mese fa e stiamo andando bene”.

Quali sono i suoi obiettivi? “Migliorare ogni giorno per fare ovviamente grande il Chelsea”. Che gara si aspetta contro l’Atalanta? “Ogni partita è importante, soprattutto fuoricasa in Champions League. Per noi è una grande opportunità per vincere”.

Lei era vicino al Napoli e vorrebbe giocare in Italia? “No, mi piacerebbe rimanere in Inghilterra visto che per me è il campionato migliore al mondo”.

Che Chelsea vedremo domani? “La costanza nelle prestazioni è importante: la gente si aspetta sempre di vincere. Penso che tutti sappiano che il Chelsea può competere in tutte le competizioni”.

Obiettivo Mondiale? “Ora penso al Chelsea. Poi staremo a vedere”. Lei che ne pensa dell’Atalanta? “Ci aspettiamo di affrontare una squadra forte. Non sarà facile ma daremo tutto”.

