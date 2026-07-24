Garnacho e la scelta Aston Villa: “Club giusto per tornare ciò che ero al Man. United”

24/07/2026 | 10:32:33

Alejandro Garnacho, quando esplose al fianco di Cristiano Ronaldo al Manchester United, sembrava destinato ad una carriera sfavillante. Poi, la flessione improvvisa culminata con il passaggio fallimentare al Chelsea. Adesso la voglia di riscatto alla corte di Unai Emery all’Aston Villa.

Le sue parole da nuovo giocatore Villans: “”Penso che stessi cercando un club che mi desse fiducia e mi aiutasse a tornare il giocatore che ero anni fa, ai tempi dei miei primi anni al Manchester United. Ho parlato con il responsabile e mi ha dato fiducia”.

Sulla scelta dell’Aston Villa e la voglia di lavorare con Emery: “Li ho visti in Europa League la scorsa stagione e partecipare alla Champions League è importante. Ho parlato con Unai prima di venire qui e questo mi ha dato fiducia”.

Foto: Sito Aston Villa