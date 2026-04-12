Garnacho: “Addio allo United non facile. Ho fatto cose brutte”

12/04/2026 | 12:30:58

Intervistato dal sito della Premier League, Alejandro Garnacho, ora al Chelsea, ha parlato del suo addio al Manchester United la scorsa estate.

Queste le sue parole: “A volte nella vita devi cambiare le cose per fare un passo avanti o per migliorare come giocatore. Questo era il club giusto ed è stata una decisione facile. Ricordo che negli ultimi sei mesi non giocavo come prima al Manchester United. Ho iniziato a finire in panchina: non è una cosa negativa, avevo solo 20 anni, ma nella mia testa sentivo di dover giocare ogni partita. Nella mia mente, forse è dipeso anche da me, ho iniziato a fare alcune cose brutte. Ma sì, è stato solo quel momento della vita e a volte devi prendere delle decisioni: sono davvero orgoglioso di essere qui e di essere ancora in Premier League in un club come questo”.

Ma l’addio dall’Old Trafford lo ha ferito, di fatto: “Sì, forse sì, perché amavo quel club, sai? Mi hanno dato fiducia fin dall’inizio, dalla Spagna, portandomi in accademia e poi in prima squadra: sono stati quattro o cinque anni con un amore incredibile da parte di tutti, dai tifosi, lo stadio, tutto è stato davvero bello”.

E ha concluso: “È solo che a volte devi cambiare per il bene della tua vita o per i passi successivi. Ho solo bei ricordi del Manchester United”.

Foto: X Chelsea