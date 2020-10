Gareth Bale regala cesti natalizi alle famiglie gallesi in difficoltà per il Covid

Il grande cuore di Gareth Bale. Secondo quanto riportato da Wales Online, il giocatore del Tottenham, ha deciso di regalare cesti natalizi alle famiglie gallesi in difficoltà per il Covid-19.

“Tutti meritano di passare un Buon Natale” ha detto Bale che quindi ha dato il via a questa iniziativa benefica molto importante.

Il calciatore, tornato al Tottenham dopo l’esperienza al Real Madrid, già in passato aveva dato il via a campagne di solidarietà per i bisognosi.

Foto: Twitter Tottenham