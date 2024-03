Gareca (ct Cile): “Brereton escluso? Viene convocato da due anni e non ha ancora imparato lo spagnolo”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Nazionale cilena, Ricardo Gareca, ha così parlato di Ben Brereton: “Mi piacerebbe che studiasse lo spagnolo. Viene convocato da due anni, ha avuto il tempo per impararlo e mi stupisce che non lo abbia ancora fatto. La lingua è fondamentale per la comunicazione dentro e fuori dal campo”. Ben Bereton è nato a stoke-on-Trent da padre inglese e madre cilena. Ha la cittadinanza inglese, ma nel 2020 ha deciso di rappresentare la Nazionale cilena, trovando l’esordio nel giugno del 2021.

Foto: Instagram Brereton