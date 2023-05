Gardini (ad Palermo): “Corini ha fatto una stagione positiva. Il nostro è un progetto biennale”

Sui canali ufficiali della società ha parlato Giovanni Gardini, amministratore delegato del Palermo. Argomento chiave il futuro di Eugenio Corini: “La stagione non può che essere considerata positiva per un campionato così difficile come quello di Serie B. Il risultato finale lascia comunque molto rammarico per aver mancato i playoff, ma dobbiamo considerare da dove siamo partiti. Per questo è un risultato positivo quello che abbiamo ottenuto. La sua è stata una stagione positiva come quella della squadra. Si tratta di un tecnico capace, determinato. È una persona seria e lo abbiamo scelto dopo un’attenta analisi, tenendo in considerazione anche il fatto che sia stato il capitano di questa squadra nei momenti sui fulgidi. Quest’anno ha dimostrato la medesima personalità accettando questa avventura e mantenendo la barra dritta nei momenti più complessi. Chiaramente tutti possiamo far meglio ma probabilmente la squadra non era pronta a farlo. Il nostro era ed è un progetto biennale e per questo siamo convinti che continuare il rapporto con lui sia stata la scelta giusta”.

Foto: sito ufficiale Palermo