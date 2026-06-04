Garcia: “Un altro come Lukaku non c’è nel Belgio. Doloroso escludere Openda”

04/06/2026 | 10:15:16

Rudi Garcia ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello sport, partendo dal momento di Romelu Lukaku: “Pensavo di trovarlo peggio dopo la lunga inattività” ha detto Garcia. “Al Napoli non ha avuto spazio, spero che in futuro possa giocare con continuità. Un altro come lui nel Belgio non c’è. Tutti lo vogliono vedere titolare già al debutto con l’Egitto, ma non sarà così. Svilar? La vicenda è chiusa. Non si può fare niente perché ha debuttato con la Serbia. Openda? È stato doloroso escluderlo, ma non potevo convocare due attaccanti che non giocavano nel club: ho scelto Lukaku”.

foto x belgio