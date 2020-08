Garcia: “Sono fiero dei miei ragazzi. Passare il turno con la Juve è un exploit”

Il tecnico dell’Olympique Lione, Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di ‘Sky’ dopo il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Nonostante la sconfitta per 2-1 contro la Juventus, l’OL va avanti grazie all’1-0 dell’andata: “Stasera abbiamo fatto una cosa davvero forte, passare il turno con la Juve è un exploit. Il risultato dell’andata è stato davvero importante e dopo l’1-0 di stasera abbiamo accumulato un bel vantaggio. Il pari a fine primo tempo ci ha fatto un po’ male, nella ripresa Ronaldo ha fatto un gol fantastico ma mi è piaciuto il fatto che siamo rimasti sempre calmi, anche i giocatori che sono entrati dalla panchina hanno fatto bene”.

Una qualificazione ottenuta anche con la grande perfomance dell’andata:

“Abbiamo fatto un primo tempo sia all’andata che oggi a un livello interessante. Nella ripresa abbiamo sofferto in entrambe le gare, ma oggi ci stava. So dove sono, questo è un campo molto difficile. Quella di stasera è la mia sconfitta più bella in Champions League. Noi in questo momento difendiamo bene, sono fiero dei miei ragazzi”.

foto: twitter Lione