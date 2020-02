Garcia: “Sarà complicato qualificarsi, allo Stadium dovremo segnare almeno un gol”

Rudi Garcia, allenatore del Lione, è intervenuto così a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro la Juve: “C’è la consapevolezza che abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo giocato un buon primo tempo, abbiamo segnato e non subire rete in casa all’andata è sempre importante. Poi è normale che abbiamo sofferto contro una grande squadra, con grandi giocatori e che nel secondo tempo ha fatto entrare due attaccanti in più. Nel secondo tempo abbiamo lottato per tenere questa vittoria. Siamo solo all’intervallo delle due partite, non c’è niente di fatto per noi. Sarà complicato qualificarsi ma il nostro obiettivo è segnare almeno un gol allo Stadium per sperare nella qualificazione”.

