Garcia: “Saelemaekers polivalente. Moreira poteva scegliere il Portogallo”

20/05/2025 | 18:20:50

Dopo aver annunciato i convocati, il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ha così parlato: “Io e Vincent Mannaert avevamo già detto chiaramente che volevamo essere proattivi in questi dossier. I giocatori con doppia nazionalità devono voler scegliere per i Diavoli Rossi. Moreira poteva scegliere tra Portogallo e Belgio. Ebbene, ha scelto per i Diavoli Rossi”

Poi ha proseguito: “È stato un ‘tour de force’ da parte di Vincent Mannaert e del suo team rendere possibile l’arrivo di Moreira tra i Diavoli Rossi. Complimenti. Come Jorthy Mokio e Alexis Saelemaekers, anche Moreira è un giocatore polivalente. Noi lo vediamo come terzino sinistro, ma può giocare anche più avanzato. Ha fatto una stagione molto buona con lo Strasburgo. Ed è per questo che è stato convocato”

Foto: twitter federazione belgio