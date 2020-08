Garcia: “Mi fa male non essere in finale. Possiamo essere fieri della nostra avventura”

Rudi Garcia, tecnico del Lione, dopo la sconfitta in semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore francese: “Possiamo essere fieri della nostra avventura in Champions, questa è una cosa positiva per i ragazzi. ho molti giovani e spero che abbiano imparato in fretta. Finale? Psg e Bayern sono due squadre costruite per vincerla. Questa sera sono troppo deluso per parlare della finale, mi fa male non esserci. Forse a domenica arriverò con un altro spirito e la guarderò.”

Foto: twitter Lione