Garcia: “Juventus? Sembra in difficoltà, ma vincerà tranquillamente un altro titolo. Faremo di tutto per batterla”

Il tecnico del Lione, Garcia, ha parlato dopo la sconfitta di ieri in amichevole contro i Rangers. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa a proposito della Juventus: “La nostra priorità è la finale di Coppa di Lega, poi penseremo ai bianconeri e faremo di tutto per qualificarci. Abbiamo sempre l’impressione che siano in difficoltà ma, nonostante non stiano facendo bene, hanno guadagnato alcuni punti sulle inseguitrici in campionato. È riuscita a non perdere contro l’Atalanta e a distanziare la Lazio. La Juventus si sta tranquillamente apprestando a vincere un altro titolo, e questo fa capire la qualità dei giocatori e della rosa”.

FOTO: Twitter ufficiale Lione