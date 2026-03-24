Garcia: “De Bruyne può portarci lontano ai Mondiali. Infortunio? Si è riposato per un po’ di mesi”

24/03/2026 | 16:00:50

Rudi Garcia, commissario tecnico del Belgio ha parlato a Ligue1+, soffermandosi anche su De Briyne.

Queste le sue parole: “È un giocatore incredibile. Ci ha trascinati durante le qualificazioni. Ho lavorato con diversi giocatori di questo tipo nella mia carriera: Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. Appartiene alla stirpe dei giganti. Sa segnare, sa fare passaggi decisivi. È un giocatore che non ha bisogno di indossare la fascia da capitano perché è un genio in campo”.

Garcia ha poi parlato delle sue condizioni fisiche: “Non è poi così male che sia stato infortunato per molti mesi, almeno si è riposato. Ha 34 anni e spero che questa pausa gli permetta di tornare al suo livello migliore e di essere al massimo della forma per i Mondiali. Può portarci lontano”.

Infine ha parlato del suo attaccamento alla maglia: “Durante l’ultima partita di Nations League contro Israele, nessuno dei grandi nomi voleva venire a giocare per il Belgio. Oggi, invece, tornano con il sorriso. Quando ci siamo qualificati contro il Liechtenstein, Kevin ha indossato la maglia e ha attraversato il campo con le stampelle per festeggiare la qualificazione con i compagni di squadra”.

Foto: X Belgio