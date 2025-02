Garcia: “Courtois tornerà in Nazionale, è il miglior portiere del mondo”

A poco più di un mese dalla sua nomina ad allenatore del Belgio, Rudi Garcia ha rilasciato un’intervista a a L’Equipe, aprendo le porte al ritorno in Nazionale di Thibaut Courtois: “Tornerà. Questa è un’ottima notizia per tutto il Belgio . Ho sempre considerato Thibaut il miglior portiere del mondo. Sono andato a trovarlo a Madrid prima di Real Madrid-Manchester City, dove ho anche colto l’occasione per incontrare De Bruyne e Jérémy Doku il giorno prima della partita”, ha rivelato.

foto: Instagram Belgio