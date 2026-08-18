Garcia: “Avremmo potuto fare un Mondiale migliore se lo staff medico avesse gestito diversamente, anche grazie alla mia esperienza”

18/08/2026 | 10:25:19

Rudi Garcia, come noto, non è più il CT del Belgio. Il suo contratto è terminato proprio alla fine del Mondiale e, di comune accordo con la Federazione, ha deciso di non proseguire. In un’intervista a L’Equipe, ha raccontato i motivi dell’addio.

“Sarei rimasto volentieri per i giocatori e per lo staff tecnico, ma non volevo fare una scelta di comodità. Volevo far uscire dalla porta principale le ultime leggende di questa squadra. La missione è stata compiuta”.

Sugli infortuni: “Avremmo potuto fare meglio senza tutti i problemi legati agli infortuni e alle malattie, come nel caso di Jérémy Doku. Ho chiesto allo staff medico di gestire queste situazioni. Sono persone competenti nel loro settore, ma manca loro una vera esperienza quotidiana all’interno dei club professionistici. Con un vissuto diverso avrebbero potuto avere valutazioni e atteggiamenti differenti, anche grazie alla mia esperienza nell’alto livello”.

Foto: Instagram Napoli