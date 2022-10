Garcia: “Avevamo il match in gestione, ma nel secondo tempo non controllavamo più le cose”

La delusione per il pareggio interno contro l’Inter che compromette, e non poco, la qualificazione agli ottavi di Champions per i blaugrana, è forte. Intervistato ai canali ufficiali della UEFA, è il difensore catalano Eric Garcia a tornare sul match: “Avevamo il match che volevamo avere: pressare alto, rubare loro la palla. La nostra esigenza era di continuare così, ma nel secondo tempo non controllavamo le cose come prima”.

Foto: twitter Garcia