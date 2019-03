Garcia attacca la Roma: “Memoria corta, vergognoso mandare via Di Francesco”

L’esonero di Eusebio Di Francesco ha scatenato le opinioni di molti addetti ai lavori. Rudi Garcia, uno che sa bene cosa vuol dire stare sulla panchina della Roma, ha parlato così in conferenza stampa della scelta della società giallorossa: “Alcuni hanno la memoria corta, è vergognoso mandar via Di Francesco. Se riesci a portare la tua squadra in semifinale di Champions League significa che sei un bravo allenatore. Sfortunatamente, a Roma più che in altri posti, manca la pazienza e la memoria è piuttosto corta. Eusebio avrebbe certamente fatto grandi cose con la Roma se gli fosse stato concesso più tempo per riuscirci”.