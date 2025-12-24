Ganso: “Nessuno si aspettava l’addio di Thiago Silva al Fluminense, ha sorpreso tutti”

24/12/2025 | 09:54:50

Ganso, ex compagno di Thiago Silva al Fluminense, ha commentato così l’approdo al Porto del difensore parlando in una intervista a Globo: “Tutti sono rimasti sorpresi. Nessuno se lo aspettava, né i tifosi né i giocatori. È un peccato che debba andarsene. È un ragazzo fantastico, dentro e fuori dal campo. È un peccato che debba andarsene ora, prima della scadenza del suo contratto. Ma gli insegnamenti che ci ha dato rimarranno impressi nella nostra memoria. Ora, il Fluminense guarda al 2026 per vincere titoli”.

Foto: X Porto

