Gandelman: “Felice per la vittoria, voglio aiutare il club a raggiungere la salvezza”

08/02/2026 | 17:34:24

Omri Gandelman ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Lecce contro l’Udinese: “Sono contento per la vittoria, la squadra meritava questo successo. Poi sono contento anche per il mio primo gol in Serie A con questa maglia. Ogni partita è differente, io mi faccio trovare pronto per fare tuto quello che mi chiede. Alle volte devo farmi trovare più a supporto dell’attacco, altre volte devo fare più densità a centrocampo. In campo sono molto emotivo, volevo la vittoria più di qualsiasi altra cosa. I tifosi sono stati incredibili, ci hanno dato una spinta incredibile con un’atmosfera pazzesca”.

foto x lecce