“Ganatelo en el campo”, le squadre de La Liga protestano contro la Superlega. Real unica eccezione

Dopo la sentenza di questa mattina della Corte Europea, la Superlega è tornata a essere uno temi caldi del mondo del calcio. Ma la posizione de La Liga – e non solo – è molto chiara. A Siviglia, Cadice e Maiorca le squadre della Liga scese in campo per la diciottesima giornata hanno mostrato striscioni con la scritta “Ganatelo en el campo”, in protesta contro la Superlega. Tutti i club spagnoli impegnati oggi: Betis, Girona, Cadice, Real Sociedad, Alavés, Mallorca e Osasuna. Tranne uno: il Real Madrid.

Foto: Instagram Sevilla