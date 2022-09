Galtier: “Verratti è fondamentale a centrocampo. Skriniar? La dirigenza non ha voluto accettare le richieste dell’Inter”

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Maccabi Haifa in Champions League, analizzando anche questioni di mercato.

Queste le sue parole: “Verratti? Dà un buon equilibrio, è molto attivo, molto fine tecnicamente, intelligente nel porsi tatticamente rispetto ai compagni. E’ fondamentale a centrocampo. Sta emergendo una coppia Verratti-Vitinha, ma è necessario associare anche Neymar e Messi con cui gioca molto. Ha l’intelligenza per sapere quando giocare corto e quando cercare la profondità”.

Qual è lo stato d’animo dei suoi giocatori?

“Non ho sentito parlare della trasferta a Lione. I miei giocatori sono formati per giocare questa competizione e sono tutti concentrati su ciò che devono fare in questo tipo di incontro. Giocheremo contro un avversario difficile”.

Su Neymar: “Sarebbe riduttivo pensare che sia solo merito mio e del mio staff il suo ottimo inizio di stagione. C’era una consapevolezza in Neymar rispetto alla scorsa stagione quando era meno efficiente, meno presente. Ha obiettivi alti in una stagione particolare. È arrivato puntuale, in forma, ha lavorato bene prima. Rapidamente, volevamo metterlo nelle migliori condizioni in modo che fosse del miglior umore possibile. È un artista, un giocatore che lavora molto per la squadra in attacco, ma anche nella voglia di recuperare palla”.

Sul mancato acquisto di un centrale in difesa: “Volevamo un difensore in più perché abbiamo un programma pazzesco. Avevamo ragione, ma c’era quello che si poteva fare e la dirigenza non ha accettato le condizioni dell’Inter per Milan Skriniar, faremo necessità virtù con quelli a disposizione. Vedremo dove possiamo integrare giocatori molto giovani, c’è del potenziale. Per me era importante avere questo difensore in più, ma non è successo”.

