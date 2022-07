Galtier: “Tra qualche ora avremo un paio, o forse anche di più, di nuovi giocatori”

Il tecnico del PSG, Christophe Galtier , ha parlato ai media francesi dopo l’amichevole con l‘Osaka, vinta per 6-2, affermando come presto saranno annunciati dal club anche nuovi elementi in entrata.

Queste le sue parole: “La società sta lavorando per migliorare la rosa. Saliremo sull’aereo, faremo un viaggio di 12 ore, dormiremo e quando atterreremo avremo 1, 2 o forse 3, 4 o 5 giocatori in più. Vedremo cosa accadrà questa settimana”.

Foto: Instagram Lille