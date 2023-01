Christophe Galtier, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa della posizione di Milan Skriniar. “Ho visto le informazioni che sono uscite, ma non posso dire se arriverà subito o la prossima estate. Non ve lo posso dire. La mia dirigenza sta lavorando per questo e io devo essere concentrato su ciò di cui abbiamo bisogno”.

Foto: Instagram Skriniar