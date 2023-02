Galtier su Mbappé: “Ha dato segnali incoraggianti. Ma decideremo domani se scenderà in campo”

Intervenuto in conferenza stampa, Christophe Galtier, ha così parlato alla vigilia della gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, non ha sciolto i dubbi sulla presenza di Kylian Mbappé: “Mbappé mi ha dato feedback positivi, ma martedì mattina faremo il punto con lo staff medico. Stiamo vivendo un momento difficile, ma fa parte di una stagione. In questi incontri i miei giocatori sanno come alzare il livello. Adesso non so se Kylian ci sarà o meno”.

Foto: Instagram PSG