Galtier: “Siamo soddisfatti di Donnarumma. Gli abbiamo detto di continuare così. Nessuno è insensibile alle critiche”

Il pari esterno contro il Benfica ha consentito al Psg di conservare il primo posto nel girone, seppur in concomitanza proprio con i portoghesi. Nell’1-1 di Lisbona, però, tra i protagonisti del match è risultato anche Gianluigi Donnarumma che si è reso decisivo grazie ad alcuni interventi che hanno mantenuto il risultato. Sul portiere ex Milan si è espresso il tecnico del Paris Saint-Germain, mister Galtier: “Sta lavorando bene ma nessuno è insensibile alle critiche. Quello che ho potuto notare in questo periodo è che è rimasto concentrato sul suo lavoro, cercando di eliminare i piccoli difetti e affidarsi ai punti di forza. Prepara le partite come sempre. Ovviamente siamo rimasti tutti soddisfatti della sua prestazione di Lisbona. Quando commette piccoli errori, che sia per mancanza di concentrazione o altro, lo nota sempre. Gli abbiamo detto di continuare così, di essere sempre così efficace”.

Foto: instagram Psg