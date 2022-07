Galtier si presenta: “Se sono qui significa che ne sono capace, Campos fattore determinante “

Oggi a Parigi è la giornata di Christophe Galtier nuovo allenatore del PSG. L’ex allenatore del Lille si è presentato in conferenza stampa nella cornice del Parco dei Principi. Il francese ha toccato tanti temi in conferenza, dalla necessità di avere una rosa corta per lavorare meglio, al dualismo tra Donnarumma e Navas. Ecco le sue parole. “Sono commosso, orgoglioso. Sono arrivato 45 minuti fa al Parco dei Principi e ho visto la frase “Ici c’est Paris”, una frase che racchiude tante aspettative. Sono preparato. Se ho accettato questa responsabilità, significa che ne sono capace. Da soli è molto difficile, insieme siamo più forti. La presenza di Luis Campos è stato un fattore determinante.Incontrerò presto i portieri. In linea di principio voglio nominare un numero 1 e un numero 2. Ma ciò non significa che il numero 2 non possa diventare il numero 1″.

Foto. L’equipe