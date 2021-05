Galtier si confronta con il Lille. E ieri aveva aperto al Napoli

Dopo il trionfo in Ligue 1, Christophe Galtier è adesso sulla bocca di tutti. L’allenatore del Lille si è conquistato un risultato eccezionale con merito e adesso sono – giustamente – aumentate le attenzioni su di lui. Galtier, intanto, si confronta con il suo club per verificare la possibilità di proseguire nonostante i tanti club che lo corteggiano. Anche lui stesso, in un’intervista a RMC Sport, ha ammesso di essere seguito da varie squadre e ha aperto anche ad un’esperienza all’estero come può essere al Napoli: “Non ho preso la mia decisione. Mi cercano in tante squadre, non solo Lione e Nizza. Il Napoli? E’ tra le altre. Un’esperienza all’estero mi piacerebbe”.

Foto: Instagram personale