Galtier: “Preoccupato dalle rimonte. Contro il Bayern zero relax, dobbiamo giocarla col cuore”

Dopo la vittoria per 4-2 contro il Nantes, il tecnico del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ha così commentato la vittoria, partendo dalla preoccupazione delle rimonte subite: “Mi vedete un po’ preoccupato perché qui al Park è successo due volte (di essere rimontati ndr). Sì e no, abbiamo rivissuto un po’ la storia del Lille. Abbiamo iniziato molto bene la partita, abbiamo aperto le marcature, poi 15-20 minuti di assenza e la speranza al Nantes con il 2-2 all’intervallo. Ovviamente c’è un magnifico gol di Blas e sul 2-2 rilanci una squadra che sembrava stordita. Nella ripresa siamo riusciti a riprendere il sopravvento in una partita più aperta”.

Infine, sul ritorno degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco: “Non avremo diritto a un minuto di relax, dovremo giocarcela tutta con tanto cuore, voglia, determinazione e senza alcun rilassamento perché a questo livello non perdonerà. Se succede per una partita o due va bene. Ma non deve succedere nei grandi incontri”.

Foto: Instagram PSG