Galtier: “Possiamo battere il Milan ma bisogna dare il 150% per riuscirci”

Christophe Galtier, allenatore del Lille, ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida dei suoi al Milan:

“Dobbiamo superarci e dare il 150% per riuscire a vincere stasera, dobbiamo giocare il nostro calcio contro una squadra di grande talento ed esperienza. Occorre essere precisi in fase difensiva e rapidi in attacco.

Partita chiave per il girone? Sono loro i favoriti, ma giocando al di sopra dei nostri standard potremmo farcela”.