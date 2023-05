Galtier: “Non banalizziamo la vittoria di un titolo. Stasera pensiamo solo a festeggiare”

Il PSG è campione di Francia dopo il pareggio con lo Strasburgo. A fine gara il tecnico dei parigini Christophe Galtier ha parlato a Canal+ Foot.

Queste le sue parole: “Non banalizziamo la vittoria di un titolo, questo è l’undicesimo campionato del PSG e va onorato, dobbiamo festeggiare. Oggi pomeriggio in Bundesliga abbiamo visto che non è per niente facile essere e confermarsi campioni. In questo momento penso a mia moglie che non ha avuto una stagione facile, e a Luis Campos che in settimana ha perso la mamma, dedichiamo a lui la vittoria di questo titolo. Ora tiriamo le somme e valutiamo la stagione, l’anno prossimo andrà meglio. Ripeto che non si deve banalizzare un titolo in una stagione molto complicata, ho letto tante cose sulla stampa ma nessuna rispecchiava la verità di quello che ho vissuto durante l’anno”.

Foto: Instagram PSG