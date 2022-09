Galtier: “Noi favoriti? Sarebbe riduttivo nei confronti delle altre”

Alla vigilia della partita di Champions League tra PSG-Juventus, sfida che si terrà domani sera alle 21.00, l’allenatore della squadra parigina, Galtier, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riguardo alla sfida di domani: “Dopo la vittoria a Nantes, ho visto che i giocatori si sono concentrati sulla gara di domani. La adoriamo, è la prima volta che vedo giocatori che si concentrano così presto su una gara, a livello collettivo e individuale. Si sono preoccupati di recuperare bene, di prepararsi bene. C’è voglia di iniziare con questa bellissima squadra”. E sulla Juventus: “Ha esperienza, è difficile da battere. Ora si dice sia in difficoltà ma partendo dalla sua organizzazione è difficile da gestire, creare situazioni contro di loro. Fanno un lavoro intenso in difesa. Sono molto forti sulle transizioni, vanno in profondità e hanno anche Vlahovic davanti. Allegri ha detto che l’avversario da battere è il Benfica? Ha più esperienza di me e ha la malizia dei tecnici italiani che rispetto molto“.

