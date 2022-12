Galtier: “Mbappé? E’ un piacere rivederlo così presto”

Christophe Galtier ha speso qualche parola sul ritorno di Kylian Mbappé, giocatore che si è tagliato le vacanze pur di tornare ad allenarsi e a essere in condizione per la ripresa del campionato. Queste le sue parole riportate dall’ Equipe: “E’ un piacere che sia tornato subito ad allenarsi. Kylian ha fatto una Coppa del Mondo molto importante. Questo ritorno è anche un segnale forte per tutti noi. Un giocatore che forse è rimasto deluso per non aver alzato il più bello dei trofei, anche se è stato capocannoniere di questo Mondiale (con 8 gol).Voleva tornare in contatto con il gruppo molto rapidamente e prepararsi al meglio. Siamo molto, molto felici di vederlo”.

Foto: Instagram Lille