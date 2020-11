Galtier contro le Nazionali: “Chi ha fatto questo calendario ha perso ogni logica”

Il tecnico del Lille, Christophe Galtier, ha parlato della sosta dedicata alle Nazionali a L’Equipe:

“E’ aberrante. Chi ha fatto questo calendario internazionale ha perso ogni logica e ha perso di vista cos’è il calcio di alto livello. Ci sono infortuni ovunque, in tutte le Nazionali e tutti i club sono interessati. Abbiamo compresso il calendario e, inoltre, abbiamo aggiunto le partite con un’amichevole ad ogni pausa per le Nazionali. I giocatori arrivano da una serie di sette partite, hanno tre partite in Nazionale e poi hanno dieci partite in pochissime settimane”.

Foto: Logo Lille