Galloppa: “Se è un sogno non svegliatemi. Cambieremo qualcosa. La società mi ha chiesto di portare serenità”

05/11/2025 | 18:38:46

Galloppa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Mainz e dalla sua prima panchina con la Fiorentina: “Cosa mi ha chiesto la società? Non mi ha chiesto tanto. Mi hanno chiesto di portare entusiasmo, passione e serenità perché la squadra ne ha bisogno. Si respira nell’ambiente ma non è niente di straordinario. Ho trovato grande disponibilità, ho cercato di alleggerire la loro testa. Speriamo di vincere domani perché ne abbiamo bisogno. In un giorno pensare di fare il tiki taka è da folli. Serve essere pratici. Sono ripartito da cose che loro sapevano già. Vorrei che si difendesse da piccoli ma che si giocasse da grandi. Questa squadra può giocare da grande. Vorrei vedere una squadra affamata quando non siamo in possesso palla. Vorrei potermi innamorare della squadra che alleno, perché sono stato giocatore e mi ha sempre dato fastidio quando la palla ce l’avevano gli altri. Sono stato allenato da Capello nella Roma, il primo Giampaolo che veniva con idee diverse ma quando ho iniziato ad allenare, la prima cosa che mi sono detto che è che non voglio copiare nessuno. Ho sempre fatto ciò che pensavo. Quello che si vede in Primavera è figlio di un pensiero mio dietro al quale c’è uno studio. C’è proprio la mia identità. Devo ancora capire cosa mi sta succedendo, se è un sogno non svegliatemi”.

Foto: sito Fiorentina