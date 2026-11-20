Galloppa: “Mercato? Dobbiamo conservare quello che abbiamo e poi capire se qualcuno potrà darci una mano”

20/11/2026 | 16:00:23

Il tecnico del Modena Daniele Galloppa ha parlato anche di mercato in conferenza stampa: “Per quanto riguarda la rosa, dove saremo dopo Natale ci potrà dare una spinta diversa: dovremo conservare quello che abbiamo e semmai pensare a qualcosa che possa dare una mano ma senza stravolgere un gruppo che ci sta dando risultati. Non sarà convocato Acquah, che ha avuto un leggero risentimento e per questo preferiamo non rischiarlo. Santoro sta bene”.

foto x modena