Galloppa, la Fiorentina in due partite. Gli scenari e i retroscena

04/11/2025 | 17:56:38

Daniele Galloppa sarà l’allenatore della Fiorentina, quasi sicuramente per le prossime due partite. Guiderà la squadra contro il Mainz in Conference League e quasi sicuramente anche a Marassi contro il Genoa, nella delicatissima sfida di domenica pomeriggio alle 15. Roberto D’Aversa è stato fino a stamattina – come anticipato nella serata di ieri – il candidato numero uno per raccogliere subito l’eredità di Pioli. Ma la società ha deciso di non procedere, almeno per il momento, essendo alla vigilia della sosta del campionato. D’Aversa ha atteso la decisione del club, ma senza trascorrere la notte a Firenze. Non c’è stato un veto di Goretti sul suo arrivo, anzi era arrivato il placet, ma semplicemente in questa fase della stagione piena di enormi problemi forzare la scelta sarebbe stato un enorme rischio. E la Fiorentina ha preferito restare alla finestra, affidandosi alla soluzione interna Galloppa.

Foto: X Fiorentina.

