Galloppa: “Ho preferito non cambiare assetto, per le rivoluzioni servirà tempo”

06/11/2025 | 18:17:57

Daniele Galloppa ha parlato a Sky prima della sfida contro il Mainz: “Per il poco tempo che abbiamo avuto ho preferito non cambiare assetto. Vorrei un interpretazione da grande squadra. Qualche cambio è stato forzato con qualcuno acciaccato e non al 100%. Poi Martinelli, mi sembrava giusto dargli una chance con David pronto per domenica. E’ bellissimo tutto questo, spero che i ragazzi vadano al massimo e tengano alti i colori della Fiorentina. “Le prime parole che mi sono sentito di dire è ce ci dobbiamo aiutare tra di noi. Il trasporto da fuori passa da dentro. I ragazzi sono responsabili, mi sono piaciuti i loro occhi. Per le rivoluzioni ci vuole tempo. Si vedrà”.

Foto: sito Fiorentina