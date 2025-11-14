Galloppa: “Ho guidato la Prima Squadra della Fiorentina solo due giorni, ma è stata una bellissima emozione”

14/11/2025 | 21:49:10

Daniele Galloppa, tecnico della Primavera della Fiorentina, ha parlato nell’incontro andato in scena al Viola Park con i ragazzi della scuola Martin Luter King di Firenze. Queste le sue parole pubblicate dallo stesso club viola sui propri profili social: “L’esperienza più bella è stata sicuramente quella con la prima squadra a Mainz con tanti tifosi a seguirci, quella è stata la più bella e emozionante. Sono stato dentro in due giorni ed è stato davvero un’emozione forte”.

Hai mai ricevuto commenti negativi sui social? “Ne ho ricevuti tanti e mi sono sentito ovviamente male. Poi cresci, ci fai il callo e impari a capire che ha senso sentirsi male solo se il commento arriva da qualcuno che conosci. È molto più facile giudicare che fare le cose, ho imparato con il tempo a lasciar andare”.

Foto: sito Fiorentina